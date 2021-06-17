Бывший декан ЛГУ им. Пушкина дважды брала взятки со студентов

Декан не раз получала взятки от студентов и абитуриентов. Фото: pixabay.com

Декан не раз получала взятки от студентов и абитуриентов. Фото: pixabay.com

Она полностью признала свою вину.

В Санкт-Петербурге огласили приговор в отношении бывшего декана юридического факультета ЛГУ им. А.С. Пушкина. Ее признали виновной в получении двух взяток. Об этом сегодня, 17 июня, сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

Известно, что женщина занимала должность в период с сентября 2014 года по январь 2018 года. Одну из абитуриенток она обманула, сказав, что деньги за обучение нужно отдать ей лично – девушка перечислила декану более 60 тысяч рублей якобы за первый год обучения. В итоге зачислены она не была, а деньги декан потратил на собственные нужды.

Также женщина брала взятки за обеспечение успешного прохождения вступительных испытаний. Она ставила положительные оценки при том, что студенты отсутствовали на экзаменах и зачетах.

Экс-декан свою вину признала. Ей назначили наказание в виде 3,5 лет условно. Также в пользу потерпевшей было взыскано почти 75 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что бывшему вице-губернатору Петербурга могут ужесточить приговор по делу о взятках при строительстве «Газпром Арены».