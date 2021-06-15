Бывшему вице-губернатору Петербурга могут ужесточить приговор по делу о взятках при строительстве «Газпром Арены»

Бывшему вице-губернатору Петербурга могут ужесточить приговор по делу о взятках при строительстве &#171;Газпром Арены&#187;
Заседание по делу Оганесяна и его сообщников в Куйбышевском районном суде 19 мая. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Куйбышевский районный суд зарегистрировал апелляции и жалобы на приговор бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну и другим фигурантам дела о хищении средств при строительстве стадиона «Газпром Арена».

Прокуратура посчитала приговор недостаточным. Надзорный орган требует ужесточить наказание Оганесяну, бывшему зампреду комитета по строительству Александру Янчику, Василию и Кириллу Сливкиным и Николаю Хрипунову.

Адвокаты бывшего вице-губернатора просят оставить приговор неизменным. Об этом сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов.

Защитники Хрипунова просят отменить приговор, а защита Янчика просит отправить фигуранта из колонии строгого режима в колонию общего режима.

Напомним, 19 мая суд приговорил Оганесяна к 5,5 годам колонии строгого режима со штрафом в 20 млн рублей. Янчик получил 5 лет колонии строгого режима и штраф в 5 млн рублей. Василию Сливкину присудили 4,5 года в колонии строгого режима, а Кириллу Сливкину — 300 тысяч рублей штрафа. Хрипунов получил штраф в 2,8 млн рублей.

Речь идет об уголовном деле о получении взятки при строительстве «Газпром Арены» к чемпионату мира по футболу 2018 года. Оганесян сознался в хищении более 50 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-полковнику ФСИН, получившему 710 млн рублей взятки, отказали в апелляции на 18-летний приговор.

взятка Газпром Арена марат оганесян новости СПб приговор хищение


 

Новости партнеров
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Экс-помощник Путина может вернуть Украину силой, а НАТО разработала план сокрушения России – накал перед саммитом
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Лариса Шойгу могла скончаться из-за осложнений от COVID-19: что известно о депутате Госдумы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Сезон открыт: в лесах под Петербургом пошли грибы
Санкт-Петербург расширяет границы
Санкт-Петербург расширяет границы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
РФПИ заявил, что «Спутник V» более эффективен против индийского ...
Грязные полы, тараканы, просрочка: в Петербурге бар получил штраф 200 тыс. ...
Ресторан в Петербурге закрыли за ковид-нарушения
Многотонная фура легла в на бок в кювете на Волхонском шоссе
Глава Ростуризма Догузова заявила о перегруженности Черноморского побережья
Финские болельщики испытали проблемы на границе с Россией
Прокуратура просит ужесточить наказание бывшему вице-губернатору Петербурга ...
«Ъ»: мировая торговля оказалась под угрозой из-за китайского порта