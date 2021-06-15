Бывшему вице-губернатору Петербурга могут ужесточить приговор по делу о взятках при строительстве «Газпром Арены»

Заседание по делу Оганесяна и его сообщников в Куйбышевском районном суде 19 мая. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Заседание по делу Оганесяна и его сообщников в Куйбышевском районном суде 19 мая. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Куйбышевский районный суд зарегистрировал апелляции и жалобы на приговор бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну и другим фигурантам дела о хищении средств при строительстве стадиона «Газпром Арена».

Прокуратура посчитала приговор недостаточным. Надзорный орган требует ужесточить наказание Оганесяну, бывшему зампреду комитета по строительству Александру Янчику, Василию и Кириллу Сливкиным и Николаю Хрипунову.

Адвокаты бывшего вице-губернатора просят оставить приговор неизменным. Об этом сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов.

Защитники Хрипунова просят отменить приговор, а защита Янчика просит отправить фигуранта из колонии строгого режима в колонию общего режима.

Напомним, 19 мая суд приговорил Оганесяна к 5,5 годам колонии строгого режима со штрафом в 20 млн рублей. Янчик получил 5 лет колонии строгого режима и штраф в 5 млн рублей. Василию Сливкину присудили 4,5 года в колонии строгого режима, а Кириллу Сливкину — 300 тысяч рублей штрафа. Хрипунов получил штраф в 2,8 млн рублей.

Речь идет об уголовном деле о получении взятки при строительстве «Газпром Арены» к чемпионату мира по футболу 2018 года. Оганесян сознался в хищении более 50 млн рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экс-полковнику ФСИН, получившему 710 млн рублей взятки, отказали в апелляции на 18-летний приговор.