Microsoft представила новую операционную систему Windows 11

Компания Microsoft представила новую версию операционной системы Windows.

Об этом сообщает РИА «Новости». В корпорации называют Windows 11 большим обновлением ОС за последние года, в котором сохранились многие принципы предшествующих версий.

Интерфейс Windows 11 сильно изменился. Меню «Пуск» в центре нижней плашки, это напоминает решение от Apple. Исчезли живые плитки, по-другому нарисована панель задач. Новая операционная система стала визуально легче — вернулась и полупрозрачность, введенная еще Windows 7. Вместе с ОС изменились и многие предустановленные приложения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Microsoft работает над созданием цифровых клонов людей. Американская корпорация Microsoft запатентовала технологию создания «голосового чатбота на основе характеристик конкретного человека». Об этом стало известно из информации Ведомства по патентам и товарным знакам США.