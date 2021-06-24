Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Лесков

Скоропостижно скончался актер Александр Лесков из «Улиц разбитых фонарей». Об этом сообщает телеканал «Санкт- Петербург». Александру Лескову было 73 года. О смерти актера стало известно в четверг, 24 июня.

Он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.

После окончания вуза одновременно со службой в театре снимался во многих популярных сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей», «Ворон», «Гончие», «Ментовские войны», «Спецназ».

Кроме того, Александр Лесков участвовал в постановках многих театров – Красноярского драматического, МДТ, БДТ, Рижской драмы, Московского Ленкома.

Сериал «Улицы разбитых фонарей» по мотивам произведений Алексея Кивинова выходил на ТВ с 1998 по 2019 годы и стал самым продолжительным сериалом в истории отечественного ТВ. После смерти актера Александра Васильева в сети появилась теория о проклятии сериала.

Также с 2017 года умерли Николай Годовиков (66 лет), Владимир Тыкке (75 лет), Борис Агешин (78 лет), Юрий Ароян (68 лет), Владислав Жуковский (73 года).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что судьба многих актеров из «Улиц» сложилась не завидным образом. Так, в январе 2021 года полиция задержала 62-летнего Никиту Струкова, принимавшего участие в съемках детективного сериала.