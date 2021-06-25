Покрас Лампас показал первые пункты «Манифеста Каллиграфутуризма»

Петербургский художник и каллиграф Покрас Лампас представил «Манифест Каллиграфутуризма».

Первые пункты своего манифеста каллиграфии будущего Покрас опубликовал в своем Instagram-аккаунте. По его словам, он долго искал подходящую форму манифестации. Так, первые части он напечатал в 2020 году, а один из пунктов реализовал в виде скульптуры на проекте «33 Знака».

В итоге художнику удалось собрать подходящую формулу из «голоса, текста и диджитала», основанного на сканах его полотен. Он отметил, что каждый пункт манифеста увековечат в NFT.

Покрас Лампас – российский художник и идеолог нового направления в искусстве «каллиграфутуризм». Символами из разных алфавитов он создает необычные композиции в своей фирменной стилистике. Одни из самых ярких его работ в России: инсталляция на фасаде Новой Третьяковки и роспись площади перед стадионом «Локомотив» в Москве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Покрас Лампас расписал площадь у фонтана на Крестовском.