За сутки от COVID привились почти 11 тысяч петербуржцев

За сутки от коронавируса привились 10 920 петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Второй компонент препарата получили 5 776 горожан. Всего с начала массовой вакцинации прививки от COVID-19 сделали 822 тыс. человек. Из них уже 681 777 полностью завершили цикл вакцинации.

Сейчас в городе доступно три вида вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала причины, по которым можно легально отказаться от вакцинации от коронавируса. При этом есть категории людей, которым важно вакцинироваться: это лица старше 65 лет, люди с ожирением, с хроническими с онкологическими заболеваниями.