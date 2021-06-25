Коронавирус подхватили еще 1 194 петербуржца

Коронавирус подхватили еще 1 194 петербуржца
В Петербурге продолжают выявлять новые случаи COVID. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 1 194 горожанина сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом в пятницу, 25 июня, сообщил оперативный штаб по борьбе с болезнью. Таким образом, город держится на третьем месте в России по числу новых ковид-больных.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на третьем месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 7 916 человек. Второе место у Подмосковья — 2 436 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 162 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации для детей по вакцинации от COVID. Регламент опубликован на официальном сайте ВОЗ.

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