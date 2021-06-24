ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации детей и подростков от коронавируса

ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации детей и подростков от коронавируса
ВОЗ сделала вывод, что вакцины Pfizer и BioNTech подходят для использования людьми от 12 лет и старше. Фото: Бечин Денис

Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации для детей по вакцинации от COVID.

Регламент опубликован на официальном сайте ВОЗ. Известно, что у детей и подростков вирус протекает в легкой форме, в отличие от взрослых, поэтому делать им прививку можно не так срочно, как старшее поколение.

ВОЗ сделала вывод, что вакцины Pfizer и BioNTech подходят для использования людьми от 12 лет и старше. В ближайшем будущем ВОЗ ещё обновит свои рекомендации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что работодатели в Москве обязаны отстранить отказавшихся от вакцинации сотрудников. Работодатель должен отстранить работника, отказавшегося привиться от COVID-19 при отсутствии медицинских противопоказаний, Россияне, отнесенные к категориям граждан, подлежащим обязательной прививке, могут отказаться от вакцинации, но в тогда они должны быть отстранены от работы на период эпиднеблагополучия.

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