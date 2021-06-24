Работодатели в Москве обязаны отстранить отказавшихся от вакцинации сотрудников

Работодатель должен отстранить работника, отказавшегося привиться от COVID-19 при отсутствии медицинских противопоказаний,

Об этом сообщает РИА «Новости». Россияне, отнесенные к категориям граждан, подлежащим обязательной прививке, могут отказаться от вакцинации, но в тогда они должны быть отстранены от работы на период эпиднеблагополучия.

Во время отстранения невакцинировавшемуся рабочему зарплата не начисляется.