Работодатели в Москве обязаны отстранить отказавшихся от вакцинации сотрудников

Работодатели в Москве обязаны отстранить отказавшихся от вакцинации сотрудников
Во время отстранения от работы невакцинировавшемуся сотруднику зарплата не начисляется. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Работодатель должен отстранить работника, отказавшегося привиться от COVID-19 при отсутствии медицинских противопоказаний,

Об этом сообщает РИА «Новости». Россияне, отнесенные к категориям граждан, подлежащим обязательной прививке, могут отказаться от вакцинации, но в тогда они должны быть отстранены от работы на период эпиднеблагополучия.

Во время отстранения невакцинировавшемуся рабочему зарплата не начисляется.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главврач Боткинской больницы рассказал о первом симптоме коронавируса. Главный врач Боткинской больницы заявил, что клиническая картина коронавируса изменилась. Главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал, что зачастую первым симптомом людей, заболевших COVID-19, была диарея. Об этом сообщает «Петербургский дневник»
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