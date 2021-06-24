Работодатели в Москве обязаны отстранить отказавшихся от вакцинации сотрудников

Работодатель должен отстранить работника, отказавшегося привиться от COVID-19 при отсутствии медицинских противопоказаний,
Об этом сообщает РИА «Новости». Россияне, отнесенные к категориям граждан, подлежащим обязательной прививке, могут отказаться от вакцинации, но в тогда они должны быть отстранены от работы на период эпиднеблагополучия.
Во время отстранения невакцинировавшемуся рабочему зарплата не начисляется.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главврач Боткинской больницы рассказал о первом симптоме коронавируса. Главный врач Боткинской больницы заявил, что клиническая картина коронавируса изменилась. Главврач клинической инфекционной больницы имени Боткина Денис Гусев рассказал, что зачастую первым симптомом людей, заболевших COVID-19, была диарея. Об этом сообщает «Петербургский дневник»