В Петербурге от коронавируса скончались еще 98 человек

Ежедневно в Петербурге регистрируют летальные исходы от болезней, связанных с коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки побороть COVID-19 не смогли 98 человек.

Согласно информации на утро пятницы, 25 июня, побороть болезнь за последние сутки смогли 1 897 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в стране.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на третьем месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 7 916 человек. Второе место у Подмосковья — 2 436 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 162 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный врач Боткинской больницы заявил, что клиническая картина коронавируса изменилась.