В Петербурге от коронавируса скончались еще 98 человек

В Петербурге от коронавируса скончались еще 98 человек
Росстат продолжает вести статистику смертей от коронавирусной инфекции. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin

Ежедневно в Петербурге регистрируют летальные исходы от болезней, связанных с коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки побороть COVID-19 не смогли 98 человек.

Согласно информации на утро пятницы, 25 июня, побороть болезнь за последние сутки смогли 1 897 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с распространением коронавируса в стране.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на третьем месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 7 916 человек. Второе место у Подмосковья — 2 436 новых ковид-пациентов. В Ленобласти за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 162 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что главный врач Боткинской больницы заявил, что клиническая картина коронавируса изменилась.

зараженные коронавирусная пандемия новости СПб


 

Новости партнеров
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и ливней
В Ленобласти объявлено штормовое предупреждение из-за ветра и ливней
В Петербурге временно перестанут прививать
В Петербурге временно перестанут прививать "КовиВаком"
Кому нельзя делать прививку от коронавируса: список противопоказаний
Кому нельзя делать прививку от коронавируса: список противопоказаний
Из-за пробоя кабеля на станции
Из-за пробоя кабеля на станции "Парнас" усилят движение наземного транспорта
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В центре Гамалеи оценили опасность индийского вируса Нипах
Две заключенные погибли в канализационном колодце в Ивановской области
Скончался актер и театральный деятель Игорь Сиренко
На курортах Кубани подскочил спрос на аренду жилья из-за новых ограничений ...
В Мурино вооруженный насильник напал на девушку в лифте
В аварии под Тосно пострадали двое детей и взрослый
Треть россиян не могут позволить себе даже недельный отпуск
На Выборгской набережной иномарка съехала с дороги. Проезд затруднен