В Ленобласти за сутки коронавирусом заразились еще 162 человека

В Ленобласти за сутки коронавирусом заразились еще 162 человека
Коронавирус в Ленобласти. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

В Ленинградской области зафиксировано еще 162 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в пятницу, 25 июня.

С начала пандемии в регионе выявлено 48 тыс. случаев заболевания и 1,7 тыс. умерших. За минувшие сутки выздоровели от коронавируса 70 пациентов.

По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов Ленобласть находится на месте. На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще человек. Следом идет Петербург — инфицированных. А на третьем месте Московская область — новый ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области количество желающих привиться от коронавируса за последние несколько дней стало больше в два раза.

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