В Ленобласти за несколько дней в два раза выросло количество желающих сделать прививку от коронавируса

В Ленинградской области все больше людей хотят сделать прививку. Фото: unsplash

В Ленинградской области все больше людей хотят сделать прививку. Фото: unsplash

В Ленинградской области количество желающих привиться от коронавируса за последние несколько дней стало больше в два раза. Об этом стало известно из сведений о записи на вакцинацию в ближайшие дни, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Ленобласти.

В Ленобласти зафиксировано еще 133 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в четверг, 24 июня.

Стоит отметить, что непривитые от коронавируса чиновники в Ленобласти будут работать на удаленке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург побил рекорд по количеству вакцинированных от COVID-19.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что привитым петербуржцам выдадут электронный сертификат о вакцинации от COVID-19.