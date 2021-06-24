В Ленобласти за несколько дней в два раза выросло количество желающих сделать прививку от коронавируса

В Ленобласти за несколько дней в два раза выросло количество желающих сделать прививку от коронавируса
В Ленинградской области все больше людей хотят сделать прививку. Фото: unsplash

В Ленинградской области количество желающих привиться от коронавируса за последние несколько дней стало больше в два раза. Об этом стало известно из сведений о записи на вакцинацию в ближайшие дни, сообщает пресс-служба комитета по здравоохранению Ленобласти.

В Ленобласти зафиксировано еще 133 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией в четверг, 24 июня.

Стоит отметить, что непривитые от коронавируса чиновники в Ленобласти будут работать на удаленке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург побил рекорд по количеству вакцинированных от COVID-19.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что привитым петербуржцам выдадут электронный сертификат о вакцинации от COVID-19.

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