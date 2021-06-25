60% россиян согласны сделать прививку от коронавируса за различные бонусы

Большая часть россиян согласна на прививку от коронавируса за бонус. Фото: pixabay.com

Большая часть россиян согласна на прививку от коронавируса за бонус. Фото: pixabay.com

Отмечается, что лишь 19% россиян посетили доктора, чтобы проконсультироваться в связи с планируемой прививкой от COVID-19.

Для 60% россиян бонусы от работодателя являются достаточным мотиватором, чтобы отправиться сделать себе прививку против ковид-19. Об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на проводимые исследования цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом».

Из тех, кто согласен сделать прививку ради бонуса 36% хотели бы получить премию. Кроме того. 12% выбрали бы отгул в день укола. А 10% будут согласны на дополнительный день к отпуску.

Стоит отметить, что 19% опрашиваемых консультировались с врачом по поводу предстоящей прививки. Столько же пообщались на эту тему со знакомыми, мнению которых доверяют.

74% считают, что коронавирус представляет настоящую угрозу. Остальные же респонденты посчитали его опасность преувеличенной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области за несколько дней в два раза выросло количество желающих сделать прививку от коронавируса.