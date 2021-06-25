Доктор перечислила обостряющиеся под воздействием солнца заболевания

Доктор перечислила обостряющиеся под воздействием солнца заболевания
На солнце могут обостриться заболевания. Фото: Pixabay

Люди, которые имеют кожные и сердечно-сосудистые заболевания не должны долго находиться на солнце, так как для них это особенно вредно.

Врач-дерматовенеролог Ирина Скорогудаева в беседе с RT назвала заболевания, которые обостряются под воздействием солнечного света. Также специалист рассказала о противопоказаниях к загару.

В жару организм человека находится довольно долго под воздействием не только ультарафиолета, но и инфракрасных лучей.

Когда влажность низкая, то солнечное излучение вынести легче, чем при высокой. Ультрафиолет особо опасен для светлокожих людей, ведь у них нет генетической защиты. Врач отметила, что самое опасное — это риск развития онкологических заболеваний.

В жаркую погоду помимо прочего может обострится хроническое кожное заболевание розацеа, возникнуть герпес, а еще стать ярко выраженной пигментация кожи.

Несмотря на все минусы, достаточное количество солнца уменьшает риск развития депрессивных состояний.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что доктор объяснил правила ношения маски в жару.

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