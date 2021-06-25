В Петербурге ГАТИ предупредила об ограничении движения до осени следующего года

Государственная административно-техническая инспекция сообщает, что 26 июня в Петербурге планируется ограничить дорожное движение. Это передает пресс-служба губернатора Петербурга.

Так, с 26 по 27 июня из-за с производственных работ, которые предполагают прокладку инженерных сетей, перекрывается движение транспорта по улице Хлопина от Политехнической улицы до Гжатской улицы.

Кроме того, с 26 июня по 16 июля по той же причине что и на улице Хлопина ограничат движение транспортных средств по Хрустальной улице от улицы Бехтерева до Смоляной улицы.

Далее, с 26 июня этого года по 14 октября следующего для того, чтобы разместить пешеходную галерею придется ограничить движение по Прилукской улице от Днепропетровской улицы до Тамбовской улицы.

Государственная административно-техническая инспекция напоминает, что производитель работ обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в июне и июле ограничат движение на трассе Р-21 Кола во Всеволожском районе.