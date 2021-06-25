Футбол на Конюшенной и джаз: куда сходить в Петербурге в выходные

Футбол на Конюшенной и джаз: куда сходить в Петербурге в выходные
«Свинг белой ночи – 2021». Фото: www.jazz-hall.ru/afisha/1395

Погода несколько сжалится над петербуржцами в выходные 26 и 27 июня. Как обещают синоптики, столбик термометра будет ниже 30 градусов, а временное облегчение могут принести дожди. Горожане могут воспользоваться моментом, чтобы прогуляться. Предстоящие выходные обещают немало событий.

Фестивали

Экскурсии «Петербург как сюжет». Фото: vk.com/peterburg_kak_sujet

В эти выходные у петербуржцев будет шанс поучаствовать в фестивале «Петербург как сюжет». Энтузиасты-экскурсоводы подготовили для гостей прогулки по мотивам книг и приключений героев романов и реальных исторических личностей. В субботу, 26 июня, петербуржцев проведут по маршруту «Улица Репина — от Среднего проспекта до Румянцевского сада» по мотивам «Чёрной курицы» А. Погорельского, «Крестовский остров: прошлое и настоящее».

Kukart. Фото: vk.com/kuk_art

В выходные горожане и гости города также смогут увидеть уличные представления на Малой Садовой «Петрушки на Невском». С 12:00 до 18:30 26 июня там дадут спектакли 20 театров кукол в рамках XV Международного фестиваля-биеннале КУКART.

В Петербурге пройдет карильонный фестиваль. Фото: www.spbmuseum.ru

Любителей музыки ждут два фестиваля. С 27 июня по 8 июля в Петропавловской крепости состоится 19-й ежегодный международный карильонный фестиваль. Слушателям обещают музыку, исполняемую на карильоне.

В субботу и воскресенье в Петербурге пройдет старшейший джазовый фестиваль Северной столицы, который проходит с 1994-го года, «Свинг белой ночи – 2021».

«Стол поэта» и From Georgia, with love

Фото: музей Artmuza

Петербуржцы на выходных смогут оценить творчество тбилисских художников. В «Артмузе» выставляют работы Ильи и Михаила Балавадзе, Мерабы Сурвиладзе, Луизы Лаперадзе, Ланы Цагарейшвили, Арчибальда Кордзая, Натальи Лашхи, Тамары Тали Тоидзе. Они впервые выставляются таким составом. Организаторы ставили задачу представить петербургскому зрителю целый пласт современных грузинских тенденций в изобразительном искусстве.

Выставка «Серебряное ожерелье России». Фото: www.gov.spb.ru

У Петропавловской крепости развернулась масштабная уличная инсталляция. В ее рамках представили 11 арт-объектов, символизирующих 11 субъектов-участников проекта. Это 11 гигантских серебристых «бусин», их расположение соответствует географическому положению регионов.

Военно-исторический музей артиллерии. Фото: vk.com/vimaivivs

До конца августа в военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи будет проходить выставка «На фронте и в тылу». Ее посетители смогут увидеть историю музея в годы войны.

В музее Иосифа Бродского открылась выставка «Стол поэта». Инсталляция была придумана Александром Бродским и Анной Наринской.

Футбольные выходные

Фан-зона на Конюшенной забита болельщиками. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

В эти выходные на Конюшенной площади работу продолжит футбольная деревня. В субботу там запланировано выступление фанк-дивы Петербурга Arina Faul Band.

За игрой следят болельщики в фан-зоне Евро-2020 на Конюшенной площади. Фото: Gazeta.SPb/ Михаил Киреев

«Плотная ритм группа, мощная духовая пачка, объемные аранжировки и вокал с роковой энергией!», — так выступление описывают организаторы.

В воскресенье, 27 июня, перед болельщиками выступит группа Kenako – музыкальная группировка афрофутуристов.

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