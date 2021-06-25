Дмитрий Песков собирается привиться от COVID-19 «Спутником Лайт»

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал журналистам, что собирается в скором времени вакцинироваться против COVID-19 «Спутником Лайт».

Не взирая на то, что у Дмитрия Пескова имеется Т-клеточный иммунитет, он собирается привиться.

Пресс-секретарь сообщил, что еще не ставил себе прививку, так как у него большое количество антител.

Однако на этой неделе появились новые рекомендации медиков. Они советуют прививаться и тем, у кого высокий уровень антител.

«Поэтому, а также исходя из того, что с прививкой просто логистически будет гораздо легче дальше жить и работать, то я, наверное, в ближайшую неделю планирую сделать «Спутник Лайт» — этот однофазовый», — заявил Песков журналистам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дмитрий Песков посоветовал искать другую работу при отказе от вакцинации.