Дмитрий Песков собирается привиться от COVID-19 «Спутником Лайт»

Дмитрий Песков собирается привиться от COVID-19 «Спутником Лайт»
Дмитрий Песков хочет привиться «Спутником Лайт». Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал журналистам, что собирается в скором времени вакцинироваться против COVID-19 «Спутником Лайт».

Не взирая на то, что у Дмитрия Пескова имеется Т-клеточный иммунитет, он собирается привиться.

Пресс-секретарь сообщил, что еще не ставил себе прививку, так как у него большое количество антител.

Однако на этой неделе появились новые рекомендации медиков. Они советуют прививаться и тем, у кого высокий уровень антител.

«Поэтому, а также исходя из того, что с прививкой просто логистически будет гораздо легче дальше жить и работать, то я, наверное, в ближайшую неделю планирую сделать «Спутник Лайт» — этот однофазовый», — заявил Песков журналистам.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Дмитрий Песков посоветовал искать другую работу при отказе от вакцинации.

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