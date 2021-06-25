В Краснодарском крае любой отель при вспышке коронавируса станет обсерватором

В Краснодарском крае любой отель при вспышке коронавируса станет обсерватором
Гостиницы на Кубани, где возникнут вспышки ковид-19, превратятся в обсерваторы. Фото: https://pixabay.com

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объяснил, что если произойдет вспышка новой коронавирусной инфекции в гостинице Краснодарского края, то здание станет обсерватором.

Глава региона заявил журналистам, что при вспышке COVID-19 в какой бы то ни было гостинице Краснодарского края она автоматически превратиться в обсерватор.

Стоит напомнить, что Вениамин Кондратьев ранее объявлял, что курорты региона в этом году на 90% забронированы и выкуплены вплоть до 1 сентября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вылетевшему из Краснодара в Петербург самолету пришлось аварийно сесть в связи с возникшими неполадками с наддувом. Воздушное судно выработало топливо, а потом в 9:52 смогло в целости и сохранности приземлиться в Краснодаре.

коронавирус краснодарский край обсерваторы


 

Новости партнеров
Инфекционист спрогнозировал сроки стабилизации в РФ ситуации с COVID-19
Инфекционист спрогнозировал сроки стабилизации в РФ ситуации с COVID-19
"Мумий Тролль" выступит в Петербурге, несмотря на коронавирусные ограничения
Мойка78 нашла единственный пункт в Петербурге, где могут привить
Мойка78 нашла единственный пункт в Петербурге, где могут привить "КовиВаком"
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
Сколько придется платить за услуги ЖКХ петербуржцам с 1 июля
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Колпино загорелся ТРК: над зданием кружатся черные клубы дыма
Беременным россиянкам разрешили прививаться вакциной «Спутник V»
Горящий окурок в коляске в Мурино, одинокий малыш на дороге в Кудрово: как ...
В Кудрово и Мурино откроют пункты вакцинации в фитнес-клубах
В Северной столице избили шведского болельщика после матча Евро-2020
В Ленобласти после аварии вспыхнула «Газель»
В Сосновом Бору из окна восьмого этажа выпал ребенок
Почему Бритни Спирс решила извиниться после откровений, поразивших поклонников