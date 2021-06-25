В Краснодарском крае любой отель при вспышке коронавируса станет обсерватором

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объяснил, что если произойдет вспышка новой коронавирусной инфекции в гостинице Краснодарского края, то здание станет обсерватором.
Глава региона заявил журналистам, что при вспышке COVID-19 в какой бы то ни было гостинице Краснодарского края она автоматически превратиться в обсерватор.
Стоит напомнить, что Вениамин Кондратьев ранее объявлял, что курорты региона в этом году на 90% забронированы и выкуплены вплоть до 1 сентября.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вылетевшему из Краснодара в Петербург самолету пришлось аварийно сесть в связи с возникшими неполадками с наддувом. Воздушное судно выработало топливо, а потом в 9:52 смогло в целости и сохранности приземлиться в Краснодаре.