Вылетевшему из Краснодара в Петербург самолету пришлось аварийно сесть из-за неполадок с наддувом

Вылетевшему из Краснодара в Петербург самолету пришлось аварийно сесть из-за неполадок с наддувом
Самолету, который летел в Петербург, пришлось аварийно сесть. Фото: pixabay.com

В Краснодаре пришлось аварийно сесть пассажирскому самолету, который летел в Петербург. Об этом сообщает пресс-служба Международного аэропорта Краснодара.

Воздушное судно, которое обслуживает авиакомпания «Азимут», вылетело из Краснодара в Петербург в 8:50. Когда самолет взлетел, то командир сообщил о неполадках с наддувом.

Отмечается, что транспорт выработал топливо, а потом в 9:52 смог в целости и сохранности приземлиться в Краснодаре. Стоит заметить, что на борту был 91 пассажир, при этом никто при аварийной посадке не пострадал.

Так, совсем скоро пассажиры данного самолета полетят в город на Неве на другом судне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пассажирский самолет экстренно приземлился в Шереметьево из-за неисправности.

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