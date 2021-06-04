Пассажирский самолет экстренно приземлился в Шереметьево из-за неисправности

Пассажирский самолет экстренно приземлился в Шереметьево из-за неисправности
Сейчас обстоятельства случившегося выясняются. Фото: Pixabay

Пассажирский самолет Airbus А-321 совершил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево из-за сигнала о неисправности шасси.

Об этом стало известно в пятницу, 4 июня. Сейчас к самолету спешат специалисты, чтобы установить точную причину срабатывания датчика.

Как сообщил ТАСС, полет самолета, следовавшего из Петербурга, проходил в штатном режиме. Пострадавших нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сегодня в петербургском аэропорту нет задержанных рейсов. Все полеты, запланированные на 4 июня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

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