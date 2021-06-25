В Кудрово и Мурино откроют пункты вакцинации в фитнес-клубах

В Кудрово и Мурино откроют пункты вакцинации в фитнес-клубах
Пункт вакцинации от коронавируса в ТК "Невский центр". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Они начнут работать в начале июля 2021 года.

В Ленинградской области планируют открыть пункты вакцинации от коронавируса прямо в фитнес-клубах. Об этом сообщает региональное правительство сегодня, 25 июня.

Известно, что мобильные пункты появятся в Кудрово и Мурино. Инициативу уже поддержала сеть Alex Fitness. С 6 июля все желающие смогут прийти в пункты вакцинации и поставить укол. Известно, что предварительная запись не нужна, людей будут принимать в порядке живой очереди. При себе нужно иметь паспорт и СНИЛС.

Такое решение власти приняли в связи с большой популярностью фитнес-центров – ежедневно из посещают около полутора тысячи человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласть доставили 32 тысячи комплектов доз «Спутника V».

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