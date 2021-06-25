В Ленобласть доставили 32 тысячи комплектов доз «Спутника V»

В Ленобласть доставили 32 тысячи комплектов доз «Спутника V»
Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Препаратов должно хватить на всех желающих привиться.

В Ленинградскую область привезли еще 32 тысячи комплектов вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Власти надеются, что граждане будут активнее записываться на прививку, так как только выработка коллективного иммунитета позволит вернуться к прежней жизни. Напоминаем, что в России на данный момент зарегистрировано четыре отечественные вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник лайт» Центра им. Гамалеи Минздрава, «Эпиваккорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора и «Ковивак» центра им. Чумакова РАН.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавиурса «дельта плюс».

"Спутник V" ленинградская область новости СПб


 

Новости партнеров
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
Пропавшую женщину нашли мертвой на обочине дороги в Ленобласти
"Алые паруса" проходят в Петербурге с концертом и пьяными школьниками
Из-за пробоя кабеля на станции
Из-за пробоя кабеля на станции "Парнас" усилят движение наземного транспорта
В Петербурге временно перестанут прививать
В Петербурге временно перестанут прививать "КовиВаком"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В центре Гамалеи оценили опасность индийского вируса Нипах
Две заключенные погибли в канализационном колодце в Ивановской области
Скончался актер и театральный деятель Игорь Сиренко
На курортах Кубани подскочил спрос на аренду жилья из-за новых ограничений ...
В Мурино вооруженный насильник напал на девушку в лифте
В аварии под Тосно пострадали двое детей и взрослый
Треть россиян не могут позволить себе даже недельный отпуск
На Выборгской набережной иномарка съехала с дороги. Проезд затруднен