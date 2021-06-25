В Ленобласть доставили 32 тысячи комплектов доз «Спутника V»

Препаратов должно хватить на всех желающих привиться.

В Ленинградскую область привезли еще 32 тысячи комплектов вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Власти надеются, что граждане будут активнее записываться на прививку, так как только выработка коллективного иммунитета позволит вернуться к прежней жизни. Напоминаем, что в России на данный момент зарегистрировано четыре отечественные вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник лайт» Центра им. Гамалеи Минздрава, «Эпиваккорона» центра «Вектор» Роспотребнадзора и «Ковивак» центра им. Чумакова РАН.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавиурса «дельта плюс».