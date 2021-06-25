В Москве вновь обязали перевести 30% сотрудников на удаленку

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве решили возобновить требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня компаниям столицы придется перевести 30% своих сотрудников на удаленную работу, том числе всех пожилых.
Однако отмечается, что это не затронет вакцинированных работников.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила сотрудникам в регионах следить за ситуацией с COVID-19, а при необходимости усиливать меры.
Также Gazeta.SPb.ru писала о том, что в Москве наблюдается заметное ухудшение эпидемиологической обстановки — число новых случаев заражений увеличивается с каждым днем. Только за последние сутки в городе выявили 7 916 ковид-положительных пациентов.