В Москве вновь обязали перевести 30% сотрудников на удаленку

В Москве вновь обязали перевести 30% сотрудников на удаленку
С 28 июня компании обязали перевести 30% сотрудников на удаленную работу. Фото: pixabay.com

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Москве решили возобновить требование об обязательном переводе не менее 30% сотрудников в режим дистанционной работы.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 июня компаниям столицы придется перевести 30% своих сотрудников на удаленную работу, том числе всех пожилых.

Однако отмечается, что это не затронет вакцинированных работников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила сотрудникам в регионах следить за ситуацией с COVID-19, а при необходимости усиливать меры.

Также Gazeta.SPb.ru писала о том, что в Москве наблюдается заметное ухудшение эпидемиологической обстановки — число новых случаев заражений увеличивается с каждым днем. Только за последние сутки в городе выявили 7 916 ковид-положительных пациентов.

коронавирус москва ограничительные меры удаленка


 

Новости партнеров
В Петербурге девушка впервые набрала 300 баллов за ЕГЭ
В Петербурге девушка впервые набрала 300 баллов за ЕГЭ
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
Очевидец: в городской больнице
Очевидец: в городской больнице "ковидные" больные лежат на матрасах в коридоре
Принудительная вакцинация работников петербургских компаний откладывается
Принудительная вакцинация работников петербургских компаний откладывается
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Росгвардия просит посмертно наградить экипаж вертолета, который разбился ...
Кишечные инфекции, гепатит и паразиты: чем грозит купание в петербургских ...
Стало известно, что изменится в аэропорту «Пулково» в ближайшие годы
В Петербурге вынесли приговор разбойнику, который похитил мужчину и вымогал ...
Акционеры «Газпрома» согласны с перерегистрацией холдинга в Петербурге
В Крыму у туристов не просят справки: только в санаториях
Присяжные не поверили, что петербурженка случайно убила мужчину в коммуналке
В России хотят уменьшить сроки получения результатов ПЦР-теста