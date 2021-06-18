Попова поручила ужесточать меры по коронавирусу в регионах при необходимости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила сотрудникам в регионах следить за ситуацией с COVID-19, а при необходимости усиливать меры.

«И это дополнительное мое поручение подчиненным во всех субъектах РФ: усилить мониторинг, усилить мониторинг изменчивости вируса, эпидситуации и вводить дополнительные требования, меры при необходимости», — заявила она в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, в Петербурге ввели новые ограничения. Так, в городе запрещается проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в заведениях общепита; закрываются детские комнаты в ресторанах и кафе. Фуд-корты и фуд-плейсы, за исключением расположенных на территории вокзалов, аэропорта и АЗС, также приостанавливают работу, а рестораны могут принимать посетителей только с 6 утра до 2 часов ночи (доставка по-прежнему остается круглосуточной).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице наблюдается заметное ухудшение эпидемиологической обстановки — число новых случаев заражений увеличивается с каждым днем. Только за последние сутки в городе выявили 947 ковид-положительных пациентов.