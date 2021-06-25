В Крыму у туристов не просят справки: только в санаториях

В Крыму у туристов не просят справки: только в санаториях
В Крым можно ехать без справок и прививки. Фото: Baltphoto

На территории полуострова также действует масочный режим.

На курортах Крыма пока не планируют требовать справки об отсутствии коронавируса или сертификаты о прививках – только в санаториях. Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники.

Известно, что при заселении в отели, пансионаты, гостиницы никаких документов требовать не будут. Пока что въехать на территорию Крыма можно любыми видами транспорта. В аэропорту, на ж/д вокзале и на Крымском мосту будет проводиться термометрия, людей будут осматривать на наличие внешних признаков ОРВИ. Также туристам напоминают о действующем масочном режиме.

Напоминаем, что в Севастополе тем временем в санатории и отели заселяют только вакцинированных туристов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Краснодарском крае любой отель при вспышке коронавируса станет обсерватором.

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