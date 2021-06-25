Еще в восьми регионах введут обязательную вакцинацию для работников некоторых сфер

На данный момент ее ввели в десяти регионах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о введении обязательной вакцинации для работников некоторых сфер сразу в восьми регионов. На данный момент таковых десять. Об этом сегодня, 25 июня, пишет РИА Новости.

«На сегодняшний день вакцинация обязательная в зависимости от эпидситуации <…> уже введена в 10 субъектах… с понедельникам мы принимаем решение о расширении этого списка еще на 8 субъектов»,

— сказала она.

Попова убеждена, что мера эффективна и позволит улучшить эпидемиологическую обстановку, так как только выработка коллективного иммунитета позволяет приостановить распространение коронавируса.

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