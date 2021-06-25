Менеджер МакSим сообщила о стабильно тяжелом состоянии певицы

Менеджер МакSим сообщила о стабильно тяжелом состоянии певицы
У МакSим обширное поражение легких. Фото: www.instagram.com/maksimartist

Представитель певицы МакSим заявила, что девушка в сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии.

Об этом сообщает «Газета.Ru». Певица подключена ИВЛ. У неё обширное поражение легких. Также у МакSим легкие поражены на 75%. Ее перевели в спец-группу с тяжелым поражением легких.

Ранее сообщалось, что певицу с COVID-19 госпитализировали в больницу. Вот уже несколько дней она в состоянии комы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, певицу Марину Абросимову, известную под псевдонимом МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артистки. При этом тест на коронавирус у певицы отрицательный. Врачи диагностировали у нее пневмонию с сильным поражением легких и низкой сатурацией. МакSим пробудет в коме предположительно несколько дней.

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