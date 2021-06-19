Певицу МакSим подключили к ИВЛ ввели в кому

Певицу Марину Абросимову, известную под псевдонимом МакSим, подключили к аппарату ИВЛ и ввели в искусственную кому.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя артистки.

При этом тест на коронавирус у певицы отрицательный. Врачи диагностировали у нее пневмонию с сильным поражением легких и низкой сатурацией.

По словам представителя певицы, МакSим пробудет в коме предположительно несколько дней.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российская поп-певица МакSим рассказала, почему долгое время не выступала. Своей историей она поделилась в эфире телешоу на канале «Россия 1».Артистка призналась, что в 2019 году попала в ДТП. Тогда она ехала в аэропорт, чтобы успеть на съемки клипа: спешка обернулась аварией.