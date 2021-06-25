За место в Госдуме от Петербурга поборются Салтыков и Буланова

В Северной столице на выборы в Госдуму по 216-му округу собираются два музыканта.
Об этом сообщает «Фонтанка». Завтрашний съезд хочет утвердить Татьяну Буланову.
Так глава регионального отделения партии «Родина» Андрей Петров отметил, что певица всю жизнь живёт на Васильевском острове. Буланова знает все проблемы центра.
Музыканта Виктора Салтыкова (солиста группы «Мануфактура») выдвигает в кандидаты партия КПРФ. Несмотря на то, что Салтыков живёт в Москве, Северная столица — его родной город.
«Ну что ж, споём», — сказал собирающийся баллотироваться от «Яблока» депутат Борис Вишневский, узнавший о конкурентах.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, петербургское Законодательное Собрание Петербурга приняло постановление о назначении даты выборов в городской парламент — 19 сентября. Выборы в Государственную думу также пройдут 19 сентября.