За место в Госдуме от Петербурга поборются Салтыков и Буланова

Музыканта Виктора Салтыкова (солиста группы «Мануфактура») выдвигает в кандидаты партия КПРФ. Несмотря на то, что Салтыков живёт в Москве, Северная столица — его родной город.

«Ну что ж, споём», — сказал собирающийся баллотироваться от «Яблока» депутат Борис Вишневский, узнавший о конкурентах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, петербургское Законодательное Собрание Петербурга приняло постановление о назначении даты выборов в городской парламент — 19 сентября. Выборы в Государственную думу также пройдут 19 сентября.