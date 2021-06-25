Вирусолог: «дельта плюс» может вызвать в России «огромную волну заболеваемости» коронавирусом

Вирусолог: «дельта плюс» может вызвать в России «огромную волну заболеваемости» коронавирусом
Врач отмечает, что россияне "расслабились", и это очень плохо, потому что индийский штамм опаснее предыдущих. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В случае появления в России индийского штамма COVID-19 при сохранении текущих коронавирусных ограничений спустя два месяца может возникнуть большая волна заболеваемости COVID-19.

Об этом сообщает «Газета.Ru». Так врач-инфекционист Евгений Тимаков прокомментировал вариант развития событий с COVID-19 в России. Тимаков напомнил, что новый дельта-штамм более заразный и тяжелый в протекании болезни.

Врач отмечает, что россияне «расслабились», и это очень плохо, потому что индийский штамм опаснее предыдущих. Он посоветовал россиянам срочно прививаться и соблюдать меры коронавирусных ограничений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый штамм коронавируса «лямбда» вышел за пределы Южной Америки. Новый вариант COVID-19 теперь за пределами Южной Америки. Новый штамм достиг Европы. Его зафиксировали в Великобритании.

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