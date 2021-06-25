У «Адмиралтейской» скопление людей

У &#171;Адмиралтейской&#187; скопление людей
В эту ночь метро будет работать до самого утра, чтобы выпускники смогли вернуться домой. Фото: Gazeta.SPb

У станции метро «Адмиралтейская» скопление народа.

Центральную станцию метро открыли на вход и выход в час ночи после кульминации «Алых парусов» — водного шествия брига «Россия» . В это же время открылись и другие ранее закрытые станции, это: «Невский проспект», станции «Горьковская» и «Спортивная».

В девять часов вечера их закрыли на вход и выход. Концерт на Дворцовой площади продлиться до четырех утра. В эту ночь метро будет работать до самого утра, чтобы выпускники смогли вернуться домой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что бриг «Россия» с алыми парусами проплыл по Неве под залпы фейерверков. Так «Алые паруса» достигли своей кульминации. По главной водной артерии Петербурга проплыл корабль с алыми парусами. На него традиционно пришли посмотреть тысячи школьников Северной столицы и Ленобласти.

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