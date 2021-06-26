Разведка США назвала НЛО угрозой нацбезопасности

Угроза в том, что летчики имеют дело со все более загруженным воздушным пространством. Фото: https://pixabay.com/

Угроза в том, что летчики имеют дело со все более загруженным воздушным пространством. Фото: https://pixabay.com/

Неопознанные летающие объекты могут быть угрозой для нацбезопасности США.

Об этом сообщают «Известия». В США упомянули о 144 случаях наблюдения НЛО, которые не поддаются объяснению. Также отмечается, что некоторые объекты двигались вопреки законам физики. Петнагон также не смог назвать эти технологии земными.

Угроза в том, что летчики имеют дело со все более загруженным воздушным пространством. НЛО могут быть вызовом, если они специально собирают информацию или это супертехнология другого государства, о которой неизвестно США.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-глава секретной программы Пентагона заявил, что НЛО «отключали» ядерные объекты в США. Бывший директор действовавшей в Пентагоне засекреченной программы сбора и анализа данных об неопознанно-летающих объектах Луис Элизондо уверен, что НЛО воздействовали на ядерные установки США.