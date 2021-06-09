Экс-глава секретной программы Пентагона заявил, что НЛО «отключали» ядерные объекты в США

Экс-глава секретной программы Пентагона заявил, что НЛО &#171;отключали&#187; ядерные объекты в США
Похожие наблюдения замечали и в других государствах. Фото: скриншот

Бывший директор действовавшей в Пентагоне засекреченной программы сбора и анализа данных об неопознанно-летающих объектах Луис Элизондо уверен, что НЛО воздействовали на ядерные установки США.

Об этом сообщает The Washington Post. Элизондо считает, что в США уже были случаи вмешательства НЛО в ядерную сферу. Так эти объекты включали или отключали ядерный потенциал страны. И на все эти заявления у него есть неоспоримые доказательства, которые предоставить он не может.

Похожие наблюдения замечали и в других государствах. У них тоже были такие случаи. Это говорит о глобальном характере данной проблемы, уверен Элизондо.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разведка США не нашла доказательств внеземного происхождения увиденных НЛО. Спецслужбы США не нашли доказательства того, что НЛО, ранее замеченные военными США, имеют внеземное происхождение, скорее всего, это разработки России или Китая.

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