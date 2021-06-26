В Петербург после многодневной жары пришли ливень и гроза

В Петербург после многодневной жары пришли ливень и гроза
Есть вероятность, что такая погода простоит до самого утра. Фото: pixabay.com

Ливень с грозой пришли в Северную столицу сегодня ночью.

В небе сверкала молния и раскатисто гремел гром. Белые ночи заволокли тёмные тучи. Дождь прошелся почти по всему городу. Об этом сообщает «Яндекс». Есть вероятность, что такая погода простоит до самого утра.

Кто-то посчитал, что дождь после рекордной жары стал приятным сюрпризом для выпускников к «Алым парусам». Вопрос лишь в том, рады ли долгожданному дождю юные петербуржцы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге закончилось кульминационное шоу в рамках праздника «Алые паруса». Бриг «Россия» с алыми парусами проплыл по Неве под залпы фейерверков. Так «Алые паруса» достигли своей кульминации. По главной водной артерии Петербурга проплыл корабль с алыми парусами. На него традиционно пришли посмотреть тысячи школьников Северной столицы и Ленобласти.

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