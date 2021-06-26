Названа возможная причина смерти звезды «Улиц разбитых фонарей»

В Петербурге скончался актер Александр Лесков из «Улиц разбитых фонарей». Ему было 73 года. О смерти актера стало известно в четверг, 24 июня.

Александр Лесков умер из-за сердечной недостаточности, сообщает «Экспресс газета». Вызвать ее могли погодные условия — в Центральной России температура воздуха поднималась выше +30 градусов.

Актер окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии.

После окончания вуза одновременно со службой в театре снимался во многих популярных сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей», «Ворон», «Гончие», «Ментовские войны», «Спецназ».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что судьба многих актеров из «Улиц» сложилась не завидным образом. Так, в январе 2021 года полиция задержала 62-летнего Никиту Струкова, принимавшего участие в съемках детективного сериала.