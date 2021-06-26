К месту ДТП на Академика Лебедева прибыла реанимация

В Петербурге произошло серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей. На место происшествия прибыла реанимация.

По словам очевидцев, в пятницу вечером столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Opel возле одного из домов на улице Академика Лебедева. Обе машины получили серьезные повреждения.

«Прадо протаранил Опель на Академика Лебедева у перекрёстка с Боткинской улицей. Скорая и реанимация приехали на помощь пострадавшим», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Состояние пострадавших уточняется.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на Дунайском проспекте в Петербурге произошло массовое ДТП. Машины не смогли разъехаться ранним утром, на участке собралась пробка.