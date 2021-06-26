В Ленобласти 26 июня ожидаются ливни и грозы

В Ленобласти 26 июня ожидаются ливни и грозы
В регионе прогремит гроза. Фото: Pixabay

В Ленинградской области в предстоящие выходные придут дожди.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 26 июня воздух на востоке прогреется до +32 градусов. В других районах температура воздуха ожидается на уровне +22… +27 градусов. В ночное время суток столбики термометров покажут +15… +20 градусов.

Днем ожидаются ливни, гроза и град. Ветер будет дуть со скоростью 15–17 метров в секунду. Атмосферное давление мало изменится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обширный антициклон окончательно разогнал облака в небе над Петербургом. Сегодня в городе будет тепло и сухо. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

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