Жару в Петербурге сменят дожди и грозы

В субботу, 26 июня, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

На смену изнуряющей жаре придут дожди. Подробности рассказал ведущей специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня, 26 июня, погоду в Северной столице будет формировать тыловая часть циклона, формирующегося над Вологодской областью. Он сохранит в регионе кратковременные дожди, местами ливневого характера с грозами, в отдельных районах возможен град», — сообщил синоптик.

Днем столбики термометров покажут +25…+27 градусов, по области ожидается +24…+29°. Ветер северо-западного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обширный антициклон окончательно разогнал облака в небе над Петербургом. Сегодня в городе будет тепло и сухо. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.