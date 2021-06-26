Жару в Петербурге сменят дожди и грозы

Жару в Петербурге сменят дожди и грозы
В большинстве районов небольшие осадки в виде дождя. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В субботу, 26 июня, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

На смену изнуряющей жаре придут дожди. Подробности рассказал ведущей специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня, 26 июня, погоду в Северной столице будет формировать тыловая часть циклона, формирующегося над Вологодской областью. Он сохранит в регионе кратковременные дожди, местами ливневого характера с грозами, в отдельных районах возможен град», — сообщил синоптик.

Днем столбики термометров покажут +25…+27 градусов, по области ожидается +24…+29°. Ветер северо-западного направления подует со скоростью 5-10 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что обширный антициклон окончательно разогнал облака в небе над Петербургом. Сегодня в городе будет тепло и сухо. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

грозы дожди погода


 

Новости партнеров
В Петербурге временно перестанут прививать
В Петербурге временно перестанут прививать "КовиВаком"
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
В жару труп в полосатых плавках дрейфовал в Финском заливе в сторону Зеленогорска
В Петербурге девушка впервые набрала 300 баллов за ЕГЭ
В Петербурге девушка впервые набрала 300 баллов за ЕГЭ
УЕФА предложил России отменить оставшиеся матчи ЕВРО-2020 из-за коронавируса
УЕФА предложил России отменить оставшиеся матчи ЕВРО-2020 из-за коронавируса
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подростки на иномарке в Невском районе протаранили зеленые насаждения
Минздрав Аргентины оценил эффективность одной дозы «Спутника V» ...
Жару в Петербурге сменят дожди и грозы
За сутки от коронавируса привились более 12 тысяч петербуржцев
В Германии рассказали, как защитить «Северный поток — 2» от США
Петербуржцы делятся кадрами ночной грозы
В Ленобласти 26 июня ожидаются ливни и грозы
К месту ДТП на Академика Лебедева прибыла реанимация