В Испании отменили масочный режим на улице

В Испании отменили масочный режим на улице
Ходить без маски можно при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра. Фото: pixabay.com

С 26 июня ношение масок на улице становится необязательным в Испании. Ограничительная мера, которая действовала в стране почти год, отменена правительством в связи с улучшением эпидемиологической ситуации и быстрыми темпами вакцинации.

«Маски снова уступят место улыбкам. Наши улыбки вернутся на улицы», — сказала министр здравоохранения Каролина Дариас.

Ходить без маски можно при условии соблюдения социальной дистанции в 1,5 метра, сообщает РИА «Новости».

По последним данным, в Испании с начала пандемии зафиксировано 3 782 463 случая заражения коронавирусом, выздоровело 150 376 пациентов, число смертельных исходов достигло 80 779.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в некоторых регионах не хватает препаратов для вакцинации из-за высокого спроса. Он уверен, что в ближайшее время дефицит вакцин будет компенсирован.

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