Во время квартирного пожара в Приморском районе погибли два человека

В ночь на 26 июня в Приморском районе Петербурга произошел пожар. Горела квартира на Серебристом бульваре 24к2, сообщили в ГУ МЧС по городу.

Сообщение о возгорании поступило в 00:33. В квартире горела обстановка на площади 16 кв. метров. Справиться с огнем удалось в 01:13. В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава МЧС и три единицы спецтехники. по словам очевидцев, в результате пожара погибли два человека.

«Пострадал мужчина инвалид. Погиб. МЧС вывела людей из парадной. Очень сильно дымило. Бабушка из горелой квартиры выскочила сама. Ее брат погиб. Спасатели, пожарные сработали четко. Криминалисты расследуют. Я все видела с самого начала», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во Всеволожском районе Ленинградской области сегодня, 25 июня, произошел пожар. В результате пришлось эвакуировать пятерых жильцом дома.