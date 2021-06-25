В Мурино из-за пожара эвакуировали жильцом дома

В Мурино из-за пожара эвакуировали жильцом дома
Сотрудники МЧС потушили огонь. Фото: Baltphoto/ Irina Motina

Ликвидации возгорания на улице ожидало около пяти человек.

Во Всеволожском районе Ленинградской области сегодня, 25 июня, произошел пожар. В результате пришлось эвакуировать пятерых жильцом дома. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Все случилось на улице Шувалова в Мурино. Там в здании загорелась обстановка квартиры – огнем было охвачено пять квадратных метров. Спасатели эвакуировали пять человек по маршевой лестнице. С пожаром удалось справиться примерно за полчаса.

В процессе принимали участие восемь человек и две единицы техники.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Форд» смял бочину такси у метро «Черная речка».

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