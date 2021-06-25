«Форд» смял бочину такси у метро «Черная речка»

&#171;Форд&#187; смял бочину такси у метро &#171;Черная речка&#187;
Авария произошла возле "Черной речки". Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Петербурге в Приморском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобили-участники встали на трамвайных путях. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Приморском районе Северной столицы напротив станции метрополитена «Черная речка» произошло ДТП между двумя иномарками.

Так, «Рено» — автомобиль такси и «Форд» не смогли поделить проезжую часть.

Отмечается, что у «Рено» довольно сильно смят бок, при том, что на «Форде» особо не заметны вмятины.

Место происшествия обнесли специальными знаками. Однако сотрудники Госавтоинспекции, пока еще не прибыли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое взрослых и двое детей пострадали в дорожно-транспортном происшествии на ЗСД.

дтп новости СПб приморский район черная речка


 

Новости партнеров
В Петербурге временно перестанут прививать
В Петербурге временно перестанут прививать "КовиВаком"
Петербуржцам рассказали про новые квитанции
Петербуржцам рассказали про новые квитанции
"Мумий Тролль" выступит в Петербурге, несмотря на коронавирусные ограничения
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
Певицу МакSим ввели в искусственную кому и подключили к аппарату ИВЛ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавиурса «дельта плюс»
Дмитрий Песков собирается привиться от COVID-19 «Спутником Лайт»
«Как черт из табакерки»: на Дворцовой внедорожник снес женщину на ...
Футбол на Конюшенной и джаз: куда сходить в Петербурге в выходные
В России второй день подряд выявили более 20 тысяч инфицированных COVID
Петербург установил рекорд по числу прививок от COVID-19 за сутки
Стал известен график разводки мостов во время «Алых парусов»
«Форд» смял бочину такси у метро «Черная речка»