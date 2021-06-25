«Форд» смял бочину такси у метро «Черная речка»

В Петербурге в Приморском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобили-участники встали на трамвайных путях. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

В Приморском районе Северной столицы напротив станции метрополитена «Черная речка» произошло ДТП между двумя иномарками.

Так, «Рено» — автомобиль такси и «Форд» не смогли поделить проезжую часть.

Отмечается, что у «Рено» довольно сильно смят бок, при том, что на «Форде» особо не заметны вмятины.

Место происшествия обнесли специальными знаками. Однако сотрудники Госавтоинспекции, пока еще не прибыли.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трое взрослых и двое детей пострадали в дорожно-транспортном происшествии на ЗСД.