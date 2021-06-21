Трое взрослых и двое детей пострадали в ДТП на ЗСД

В ДТП на ЗСД был совершен наезд на пешехода. Фото: pixabay.com

В ДТП на ЗСД был совершен наезд на пешехода. Фото: pixabay.com

В Петербурге в Петроградском районе города произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, на 25 километре ЗСД 19 июня произошел наезд на пешехода с последующим столкновение с попутным транспортным средством.

Около 19:00 40-летний мужчина за рулем «Шевроле», двигаясь от Благодатной улицы в сторону Приморского проспекта, наехал на находившегося на проезжей части ЗСД пешехода. А затем столкнулся с попутным «Ниссаном-кашкай» под управлением 32-летнего мужчины.

В результате аварии пострадали пять человек.

34-летний пешеход, 40-летний водитель «Шевроле», 36-летняя и 14-летние пассажирки, доставлены в больницу с повреждениями средней степени тяжести.

Также отправлена в медицинское учреждение с повреждениями тяжкого вреда здоровью 7-летняя девочка.

Отмечается, что в салоне автомобиля не было детских удерживающих кресел.

Сообщается, что возбуждено административное расследование.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ивановской случилось массовое ДТП, столкнулись две маршрутки и две иномарки.