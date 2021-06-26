В мире от коронавируса умерло почти 4 млн людей

В мире коронавирусная инфекция выявлена у 180 млн 498 тыс. 699 человек.

По данным SCMP на четверг, 26 июня, в мире новый вирус подхватили уже 180 млн 498 тыс. 699 человек, 164 млн 058 тыс. 246 пациентов смогли побороть заболевание. К летальному исходу вирус привел в 3 млн 912 тыс. 317 случаях.

На первом месте «анитрейтинга» по заболеваемости COVID-19 находятся США: 34 млн 482 тыс. 672 зараженных, 619 152 погибших. На втором месте расположилась Индия (30 млн 183 тыс. 143 инфицированных, 394 524 погибли), на третьем находится Бразилия (18 млн 322 тыс. 760 зараженных, 511 272 умерших).

Россия расположилась на пятом месте: в стране, по данным российской статистики на 26 июня, зафиксировано 5 млн 409 тыс. 088 инфицированных, погибли от COVID-19 132 064 человека.

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