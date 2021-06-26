Первые дозы вакцины «Спутник Лайт» вышли в гражданский оборот

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник лайт». Фото: sputnikvaccine.com/rus

В России зарегистрировали вакцину от коронавируса «Спутник лайт». Фото: sputnikvaccine.com/rus

Первые серии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» поступили в гражданский оборот. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

«Мы планируем, что до конца июня около 2,5 млн доз поступит в гражданский оборот»,- цитирует его ТАСС.

Он отметил, что «Спутник Лайт» будет применяться преимущественно для вакцинации переболевших и ранее вакцинированных.

«Спутник Лайт» представляет собой однокомпонентную вакцину, первую дозу «Спутника V». Она создает иммунитет к коронавирусу и формирует иммунный ответ на 28-й день после введения препарата.

Однокомпонентную вакцину от Центра имени Гамалеи зарегистрировали в РФ в начале мая. Она будет ориентирована на внешние рынки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге не зарегистрировали ни одной тяжелой реакции на вакцину.