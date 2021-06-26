Первые дозы вакцины «Спутник Лайт» вышли в гражданский оборот

Первые серии вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» поступили в гражданский оборот. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Мы планируем, что до конца июня около 2,5 млн доз поступит в гражданский оборот»,- цитирует его ТАСС.
Он отметил, что «Спутник Лайт» будет применяться преимущественно для вакцинации переболевших и ранее вакцинированных.
«Спутник Лайт» представляет собой однокомпонентную вакцину, первую дозу «Спутника V». Она создает иммунитет к коронавирусу и формирует иммунный ответ на 28-й день после введения препарата.
Однокомпонентную вакцину от Центра имени Гамалеи зарегистрировали в РФ в начале мая. Она будет ориентирована на внешние рынки.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге не зарегистрировали ни одной тяжелой реакции на вакцину.