Сергей Собянин считает, что вспышка коронавируса в Москве связана с новым штаммом COVID-19

Сергей Собянин считает, что вспышка коронавируса в Москве связана с новым штаммом COVID-19
Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил вспышку COVID-19 новым штаммом коронавируса. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин считает, что Москве приходится сейчас как бы переживать коронавирусную пандемию заново, по его мнению это связано с новым штаммом COVID-19.

«Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, и эпидемия, по сути дела, бушует в Москве», — цитирует РИА Новости Собянина.

По мнению мэра, если бы не было новых мутаций пандемия бы уже подошла к концу.

Он добавил, что сейчас «уханьским» штаммом коронавируса болеет максимум 5% пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России третий день подряд выявили более 20 тысяч инфицированных COVID-19.

коронавирус коронавирусная пандемия сергей собянин


 

Новости партнеров
Инфекционист спрогнозировал сроки стабилизации в РФ ситуации с COVID-19
Инфекционист спрогнозировал сроки стабилизации в РФ ситуации с COVID-19
УЕФА предложил России отменить оставшиеся матчи ЕВРО-2020 из-за коронавируса
УЕФА предложил России отменить оставшиеся матчи ЕВРО-2020 из-за коронавируса
Очевидец: в городской больнице
Очевидец: в городской больнице "ковидные" больные лежат на матрасах в коридоре
В Петербурге девушка впервые набрала 300 баллов за ЕГЭ
В Петербурге девушка впервые набрала 300 баллов за ЕГЭ
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Иномарка врезалась в стену супермаркета на Ленинградском шоссе
Сергей Собянин считает, что вспышка коронавируса в Москве связана с новым ...
Нападающий Кокорин может покинуть «Фиорентину»
В Ленобласти еще 177 человек заболели коронавирусом
В 2023 году «Формула-1» состоится в Петербурге
Первые дозы вакцины «Спутник Лайт» вышли в гражданский оборот
В Петербурге не хватает двух из трех вакцин от COVID
В Петербурге зафиксировано более тысячи новых случаев коронавируса