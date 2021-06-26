Сергей Собянин считает, что вспышка коронавируса в Москве связана с новым штаммом COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил вспышку COVID-19 новым штаммом коронавируса. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин считает, что Москве приходится сейчас как бы переживать коронавирусную пандемию заново, по его мнению это связано с новым штаммом COVID-19.

«Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, и эпидемия, по сути дела, бушует в Москве», — цитирует РИА Новости Собянина.

По мнению мэра, если бы не было новых мутаций пандемия бы уже подошла к концу.

Он добавил, что сейчас «уханьским» штаммом коронавируса болеет максимум 5% пациентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России третий день подряд выявили более 20 тысяч инфицированных COVID-19.