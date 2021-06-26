В России третий день подряд выявили более 20 тысяч инфицированных COVID

В России третий день подряд выявили более 20 тысяч инфицированных COVID
За последние 24 часа в мире выявили 105 745 случаев КОВИД. Фото: pixabay

В России третий день подряд выявили более 20 тысяч инфицированных коронавирусом. За последние сутки вирус подхватили 21 665 человек.

Об этом стало известно сегодня, 25 июня. Суточный прирост держится выше 20 тыс. третий день подряд. Половина всех выявленных случаев приходится на столичный регион. Рост заболеваемости наблюдается в целом ряде регионов.

Больше всего случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировали в Москве — 8 457. Второе место у Подмосковья — 2 504 новых ковид-пациентов. Следом идет Петербург, где выявили 1 247 зараженных. В Ленобласти 177 человек с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге до конца недели развернут 10 тысяч коек для ковид-пациентов. Губернатор города отметил, что это в ущерб плановым местам в больницах.

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