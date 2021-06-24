В Петербурге до конца недели развернут 10 тысяч коек для ковид-пациентов

В Петербурге до конца недели развернут 10 тысяч коек для ковид-пациентов
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

В Петербурге до конца недели развернут до 10 тысяч коек для пациентов с ковидом.

Губернатор города отметил, что это в ущерб плановым местам в больницах. Он отметил, что при новом подъеме заболеваемости пациенты дольше лежат в больницах, что создает дополнительную нагрузку на систему здравоохранения, сообщили в пресс-службе Смольного.

С начала пандемии в Петербурге зафиксирован 461701 случай заражения COVID-19. Скончались 15695 человек, в том числе 99 — за последние сутки. Выздоровело 434811 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за последние сутки в Петербурге подтвердили 99 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Суточная летальность от ковида стала рекордной за всю пандемию.

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