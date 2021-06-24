В Петербурге новый рекорд по суточной смертности от коронавируса

В Петербурге новый рекорд по суточной смертности от коронавируса
Петербург обогнал Москву по суточной смертности от коронавируса. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Петербурге подтвердили 99 случаев смерти от коронавирусной инфекции. Суточная летальность от ковида стала рекордной за всю пандемию.

По данным оперативного штаба, число умерших от осложнений коронавируса в Северной столице за вчерашний день достигло 99 человек — этот показатель стал рекордным с начала пандемии. Прошлый максимум составлял 93 погибших.

Кроме того, город на Неве за прошлые сутки вновь стал лидером по смертности среди всех регионов. В Москве, где обычно фиксируют больше всего погибших, сообщается о 92 летальных исходах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ВОЗ поменяла свою позицию по вакцинации детей от COVID-19.

Также Gazeta.SPb.ru писала, что Елена Малышева назвала причины для отказа от вакцинации от коронавируса.

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