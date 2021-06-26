Избитый мужчина выпал с балкона на 13 этаже, хотя жил на 6-ом

Избитый мужчина выпал с балкона на 13 этаже, хотя жил на 6-ом
Мужчину выпал с общего балкона. Фото: "Яндекс. Панорамы"

В Петербурге в Невском районе города произошел неприятный инцидент — с верхних этажей упал мужчина.

В жилом комплексе Ласточкино Гнездо с общего балкона по неизвестной причине выпал мужчина.

По словам очевидцев, он упал на спину. Его лицо было расцарапано, при этом на спине люди увидели гематомы от падения, которые были красного цвета. Отмечается, что нижние конечности пострадавшего были в синих синяках.

Кроме этого, на виске мужчины очевидцы заметили большую ссадину. По неподтвержденным данным, живший на шестом этаже, мужчина падал спиной с 13 этажа.

Ситуация перестает быть типичной, когда по одной из версий, кроме травм, после падения с высоты, на теле пострадавшего есть гематомы, полученные в результате избиения.

Якобы мужчину сначала били, а потом сбросили с 13 этажа. По некоторым данным, потерпевший зашел в парадную с двумя парнями, которых уже ищут.

Отмечается, что у пострадавшего семья и маленький ребенок. По словам соседей, он не имел вредных привычек и славился довольно позитивным человеком.

Также Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Сланцах мужчина из-за ревности избил до смерти знакомого.

новости СПб падение с высоты


 

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